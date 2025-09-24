El chef Jorge Rausch, jurado estrella de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente de su relación con Alejandra Rosales, una Dj santandereana de 33 años que ha logrado cautivarlo con su personalidad y talento. La pareja, que se conoció a través de redes sociales, disfruta de una etapa estable y feliz en su vida sentimental.

Durante una entrevista con la ‘revista Vea’, Jorge Rausch confirmó su noviazgo con Alejandra Rosales y no ocultó su admiración por ella. “Alejandra hoy día sale conmigo, es mi pareja, es una chica espectacular de un mundo totalmente distinto al mío, lo que demuestra un poco que a veces los opuestos también se atraen muy bien y funciona”, expresó el chef.

El cocinero reveló que fue él quien dio el primer paso al contactarla en redes sociales: “Lo primero es que es tremenda niña linda, muy diferente, y pues le escribí, me contestó y después fuimos a tomar un café y en vez de café, salimos a cenar… y bueno, aquí vamos”.

Aunque Jorge Rausch es una de las figuras más reconocidas de la cocina en Colombia, Alejandra Rosales también tiene afinidad con ese mundo. Según contó el chef, ella decidió iniciar estudios en una reconocida escuela de cocina y ya ha sorprendido con algunas preparaciones caseras, entre ellas una pasta con receta suya.

Por su parte, Rausch también ha entrado en el universo de su pareja: “Compartimos el gusto por la música de los años 80. Además de ser DJ de música electrónica, tiene una pasión enorme por la música que a mí me gusta y eso nos conecta un montón”.

Diferencia de edad: un tema sin importancia

El jurado de ‘MasterChef Celebrity’, de 55 años, también se refirió a la diferencia de edad con su novia, que ha generado comentarios en redes. Para él, no representa un obstáculo: “Aleja tiene 33 años, ya no es tampoco una niña, se ve mucho más joven, pero es una mujer madura. Yo también ya soy señor y la idea es eso, que sea una relación madura. Yo no le pregunto la edad a las personas antes de salir con ellas, porque la edad es supremamente relativa en la apariencia y en la madurez intelectual y emocional”.

Rausch aseguró que procura mantenerse jovial y activo a través del ejercicio y una buena alimentación, algo que también lo ayuda a llevar su vida pública con energía.

¿Cómo manejan el tema de la fama?

El chef reconoció que la popularidad no siempre es fácil de manejar dentro de su relación. “Estar con alguien que es conocido a veces no es fácil, a veces incómoda, pero es algo que Aleja acepta y se lo agradezco mucho”, señaló. Pese a ello, Rosales lo acompaña en varios de sus compromisos y lo apoya en su carrera.

¿Quién es Alejandra Rosales?

Aunque no es un rostro habitual de la televisión, Alejandra Rosales cuenta con más de diez años de trayectoria como Dj. Ha compartido escenario con grandes exponentes de la música electrónica, como Tiesto en el Movistar Arena, y actualmente prepara un proyecto que combina composiciones propias con presentaciones internacionales.

Rosales, quien estudió Comunicación Social antes de dedicarse de lleno a la música, también es copropietaria de una escuela de DJ. Además, confesó que desde siempre la cocina le ha generado interés, incluso tuvo un restaurante en el pasado.

Sobre su noviazgo con Rausch, admitió que, aunque suele ser precavida en redes sociales, sintió confianza al recibir un mensaje del chef, a quien admiraba desde la televisión. Con el tiempo descubrió en él una faceta distinta: “Es un tipo bastante noble, cariñoso con la gente, muy agradecido con los suyos, realmente la percepción que se puede tener solo en TV es bastante limitada”.

Por ahora, Jorge Rausch y Alejandra Rosales disfrutan de su relación sin presiones ni planes a largo plazo. El chef lo resume así: “En pareja, vamos a ver, un día a la vez también y la cosa va funcionando”.