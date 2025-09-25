La primera temporada del realiy La casa de los famosos fue el motivo de muchos problemas y hasta rupturas de los participantes.

Uno de los temas más polémicos y que seguramente quedará por siempre en la memoria de los televidentes, fue la separación de los actores Nataly Umaña y Alejandro Estrada.

Primero, al iniciar el reality, Umaña empezó a coquetear con el cantante panameño Miguel Melfi, con quien después inició un amorío. Sin embargo, Umaña estaba casada con Alejandro en ese momento.

Canal RCN Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia.

Estrada al ver su amorío en televisión nacional, decidió ir en confabulado con la producción del programa, para poder terminar la relación con Nataly. Fue sin duda uno de los capítulos de mayor rating, pues durante la dinámica de ‘Congelados’, el actor se despidió para siempre de ella después de 12 años juntos.

Y aunque los usuarios pensaban que todo se trataba de una estrategia de marketing por parte del programa, lo cierto es que después de salir del reality, Umaña explicó que todo fue real, nada fue actuado.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña se divorciaron tras 12 años de relación.

Al pasar ya casi dos años de lo sucedido, Nataly otra vez recordó ese momento durante una entrevista en el podcast ‘Las inexpertas’, de la emisora Bésame.

Nataly se radicó por un tiempo en México por trabajo, y al mismo tiempo estaba pasando por su divorcio, situación que, le costó mucho emocionalmente.

“El año pasado yo tenía clarísimo, el año pasado que fue tan fuerte, y con mis coaches hablamos de la abstinencia total de amor. No debes y tampoco quería, obviamente, pero no porque te contamina el proceso”, dijo.

Aunque le tomó tiempo y mucha terapia alternativa, la ibaguereña detalló que ya pudo sanar y perdonar a su expareja. “Empecé a sanar y empecé a darme cuenta por qué esa dependencia y por qué esos patrones que repito, por qué me costó salir de relaciones cuando tenía que poner límites y no lo hacía, no era capaz, esa necesidad de encontrar para siempre desde la falencia, desde la necesidad y de la escasez emocional”.

Nataly Umaña nos habló sobre su infidelidad en La Casa de los Famosos Colombia, sus razones y cómo se sentía emocionalmente 🥺😔 comentó además lo complicado que es el amor y cómo puede llegar a afectar la codependencia 💔

Asimismo, la artista insiste que aunque fue difícil al inicio, fue lo mejor que le pudo pasar, pues se reencontró con su Nataly interior. “Para mí no fue destrozar, yo lo que veo es todo lo mejor, una Nataly completamente más consciente más madura, sana que sabe poner límites ahora, que sabe elegir ahora (...) yo sabía que algo muy bonito tenía que venir detrás de eso y un año y medio lo puedo ver, soy una persona extremadamente tranquila y renovada”, manifestó.

“Cuando solucionamos esas heridas, aprendes a amar desde la generosidad, desde los límites sanos, y aprendes a decir: tenemos que tratar estas áreas o, simplemente, dejémonos de la manera más bonita”, mencionó.