El nombre de Tylor Chase, recordado por millones de jóvenes que crecieron viendo el ‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’, volvió a sonar en redes sociales. Esta vez, no por un nuevo proyecto actoral, sino por un video difundido en TikTok en el que se le observa en condición de calle en Riverside, California. La grabación, que rápidamente se volvió viral, generó un intenso debate entre usuarios de internet y fans que buscan ayudar al actor de 36 años.

La escena fue registrada por la creadora de contenido @lethallalli, quien reconoció al actor en plena vía pública. En el breve clip, Chase aparece con aspecto descuidado, mirando hacia la cámara y pronunciando con dificultad: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

El material generó una oleada de reacciones en TikTok, donde los usuarios expresaron sorpresa y preocupación por la situación del actor, que en su infancia y adolescencia trabajó en producciones de alto reconocimiento.

De estrella juvenil a la ausencia en redes

Tylor Chase nació en Arizona en 1989 y alcanzó la fama interpretando a Martin Qwerly en El manual de Ned, producción de Nickelodeon emitida en los años 2000 junto a Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

Su trayectoria incluye apariciones en Everybody Hates Chris, la película Good Time Max (2007) y la voz de Hank Newbern en el videojuego L.A. Noire (2011). Además, en 2014 abrió un canal en YouTube para compartir poemas y actuaciones, con el que mantenía cercanía con sus seguidores.

Sin embargo, desde octubre de 2021 dejó de publicar contenido y se mantuvo alejado de los focos, lo que explicaría la sorpresa que causó su aparición en el video viral.

Campaña de ayuda y mensajes de apoyo

Tras la viralización del clip, fanáticos organizaron una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesidades básicas del actor, como alimentación y vivienda.

La iniciativa sumó donaciones y mensajes de apoyo en pocas horas, evidenciando la solidaridad de la comunidad digital que lo recuerda como parte de su infancia televisiva.

La voz de su madre

Pocos días después, @lethallalli compartió una conversación con la madre de Chase, en la que la mujer agradeció los esfuerzos, pero pidió suspender la recaudación.

“Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo”, expresó la madre del actor.

Ante esta respuesta, la influencer indicó que desea entregar lo recaudado: “Hay dinero que me gustaría al menos darte porque no sé qué más hacer con él. El dinero no es para mí y no es mi deseo recibirlo”.

La madre, finalmente, sugirió encontrarse para recibirlo y administrarlo en una cuenta destinada a su hijo: “No es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica”, concluyó.

Aunque aún no se ha vuelto a localizar a Tylor Chase, la creadora de contenido que difundió el video y otros usuarios de TikTok han seguido compartiendo actualizaciones. La incertidumbre sobre su estado actual mantiene la atención de la audiencia, que busca asegurar que el actor reciba el apoyo necesario.