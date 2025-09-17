Tras la eliminación de Valeria Aguilar en Masterchef Celebrity, los participantes se han sentido muy tristes, específicamente Valentina Taguado con quien compartía mucho.

Y es que Valeria perdió el reto de eliminación entre Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Nicolás Montero y Pichingo.

La creadora de contenido durante la prueba no convenció del todo al jurado, pues la debilidad de la salsa y la resequedad del volován que preparó opacaron la técnica de su propuesta.

Su salida generó tristeza entre sus compañeros, especialmente en Valentina Taguado, quien no pudo contener las lágrimas. Aguilar se destacó por su cercanía con otros participantes como Julián Zuluaga y Ocampo.

Con más de 800 mil seguidores en redes sociales, la influencer ha construido una comunidad en torno a contenidos de comedia que suele compartir junto a su padre, además de publicaciones relacionadas con el fútbol.

Fuera del programa, Aguilar ya tiene planes definidos. Junto a su amiga Valentina Taguado lanzó el show de stand-up comedy “Todo Vale”, con el que han logrado llenar teatros en Medellín y Bogotá.

El espectáculo está representado por dos zarigüeyas, personajes inspirados en la saga La Era de Hielo, que simbolizan la complicidad y amistad entre ambas creadoras de contenido.