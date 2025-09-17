Las voces de solidaridad para con la alcaldesa del municipio de San Onofre (Sucre), Marta Cantillo Martínez, que fue agredida con un golpe en el rostro hace una semana mientras atendía una emergencia en el corregimiento El Rincón del Mar, no cesan.

Lea también: Embarazos en adolescentes se han reducido un 16 % en Valledupar

En las últimas horas la Federación Colombiana de Municipios y la Red de Alcaldesas por la Democracia y la Paz se pronunciaron para rechazar “los hechos de violencia física ocurridos el pasado 9 de septiembre de 2025 en contra de la alcaldesa de San Onofre, Sucre, Marta Cantillo Martínez, y de su equipo de trabajo”.

Cortesía redes sociales.

A través de un comunicado indicaron que “este tipo de actos no solo constituyen un atentado directo contra la integridad de una lideresa elegida democráticamente por su comunidad, sino que también buscan menoscabar el ejercicio transparente y ejemplar de una servidora pública comprometida con el bienestar de su municipio.

Lea también:Entregan recursos para ejecución de obras estratégicas en Maicao, La Guajira

La Federación Colombiana de Municipios reitera su convicción en el poder transformador de las mujeres en los cargos de elección popular.

Además hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones con la mayor celeridad, adopten medidas eficaces de protección y garanticen la seguridad de los mandatarios locales que representan pilares fundamentales de la democracia.

“Los alcaldes y alcaldesas del país trabajan sin descanso por el progreso de sus comunidades y no pueden ser víctimas de la violencia y la intimidación. Como sociedad, tenemos el deber de rodear, proteger y valorar a quienes con valentía y compromiso, construyen día a día un país más justo, seguro y en paz”, puntualizó Fedemunicipios.

Lea también: Tras cinco décadas volvió a aterrizar un hidroavión en la Ciénaga de Ayapel, Córdoba