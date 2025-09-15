En la Clínica General del Norte de la ciudad de Barranquilla está hospitalizada desde el pasado viernes 12 de septiembre la alcaldesa del municipio de San Onofre, Sucre, Marta Cecilia Cantillo Martínez.

La mandataria, que tiene una incapacidad médico-legal, fue agredida al inicio de la tarde del pasado martes 9 septiembre por una turba en el corregimiento Rincón del Mar en medio de un voraz incendio que se registraba en esa zona costera y turística y que dejó pérdidas millonarias en 10 establecimientos de comercio.

Cuando la alcaldesa hizo presencia en la zona de la emergencia, instaló un PMU e hizo una inspección y al cabo de unos minutos miembros de la comunidad y hasta un concejal empezaron a discutir con ella y de un momento a otro le propinaron un fuerte golpe en el rostro que le produjo un sangrado nasal y mareos. Al hacerse valorar por especialistas en Barranquilla le diagnosticaron trauma contundente en cara y fractura de huesos propios de la nariz.

Por estos hechos responsabilizan al concejal Dionisio Banquez, que es nativo de El Rincón del Mar, y a quien el Nuevo Liberalismo, partido político que lo avaló, le aperturó una investigación disciplinaria, al tiempo que condenó de “manera tajante e inequívoca los hechos de violencia denunciados por la alcaldesa Marta Cantillo Martínez”.

Agrega la colectividad política en un comunicado que “el Nuevo Liberalismo no tolera ni encubre conductas que vulneren la integridad de las personas o que contradigan los principios éticos, democráticos y legales que orientan nuestra acción política. Nuestra historia está enmarcada por la defensa de la vida, la justicia y la dignidad humana, y no permitiremos que ningún acto de violencia empañe este legado”.