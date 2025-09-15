La situación de orden público en el departamento de Sucre se ha visto alterada en las últimas horas con la ocurrencia de cuatro homicidios, dos de ellos registrados durante la madrugada de este lunes 15 de septiembre.

Leer también: Autoridades allanaron el lujoso hotel Marbelha Safari Beach de Coveñas

El doble crimen que cobró la vida de Alexander Vega Martínez, de 41 años, y Arley Berrío Carriazo, de 31, se registró en el sector Los Lotes, en la vía que de la zona urbana de Tolú conduce al corregimiento turístico de El Francés.

Los dos hombres que perdieron la vida estaban departiendo en el estadero Agua Salada, hasta donde llegaron dos sujetos que sin mediar palabras les dispararon en varias oportunidades hasta acabar con sus vidas.

De Vega Martínez se supo que tenía anotaciones judiciales por los delitos de hurto, violencia intrafamiliar y porte ilegal de arma de fuego, mientras que a Arley Berrío le figuraban por hurto y violencia intrafamiliar.

Los móviles y autores de este hecho de sangre son motivo de investigación por parte de las autoridades de Policía Judicial.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección de los cadáveres.

Otros dos crímenes

De otra parte, un hecho similar se registró la noche del sábado 13 de septiembre en el corregimiento Tierra Santa, zona rural del municipio de El Roble, en Sucre.

Las víctimas fueron identificadas como Jhon Jairo Buelvas Larios, alias ‘Mono Buelvas’, de 50 años, y Luis Eduardo Ospino Martínez, de 41 años.

Importante: Más de 140 nuevos policías fortalecen la seguridad en Sincelejo

El primero residía en la ciudad de Corozal y tenía anotaciones por los delitos de hurto y cohecho, y el otro residía en el municipio de Morroa y también tenía anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, cohecho y lesiones personales.

Las versiones oficiales dan cuenta que los dos estaban en una residencia y hasta ella llegaron hombres armados a las 10:40 de la noche y dispararon son media palabra alguna.

La ciudadanía asegura que los criminales vestían con algunas prendas militares.