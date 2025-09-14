Animales que eran exhibidos en el zoológico del lujoso hotel Marbelha Safari Beach, en el municipio de Coveñas, en Sucre, y que eran uno de sus grandes atractivos, fueron incautados por las autoridades judiciales y ambientales.

En una diligencia de allanamiento registrada en las últimas horas al lujoso lugar que lleva seis meses en operación en el sector de la Segunda Ensenada fueron hallados en incautados 14 avestruz, 2 guacamayas, 12 morrocoy, 2 chavarrí y 2 zaínos, que son especies protegidas y otras en vía extinción.

En la diligencia participaron la Fiscalía Cuarta Especializada de Sincelejo en cumplimiento de un proceso que adelanta por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y fauna silvestre, así como miembros de la Policía Ambiental y de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre).

Los animales incautados quedaron a disposición de la autoridad ambiental Carsucre que se encargará de regresarlos a su hábitat.