El Estadio 20 de Enero, de Sincelejo, recibirá este sábado 13 de septiembre a más de 2 mil jóvenes de esta ciudad que aspiran beneficiarse con el programa ‘Generación Y’ que impulsa el alcalde Yahir Acuña Cardales.

Leer más: Niño de 6 años reportado como desaparecido fue hallado sin vida en un pozo en Buritaca

El lanzamiento y apertura del programa que desde ya capta la atención de la población con edades entre los 18 y 28 años que sean bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales en cualquier área del conocimiento, y que para el caso de los hombres tenga la situación militar definida, está previsto para las 5:00 de la tarde.

El alcalde Yahir Acuña Cardales ha dicho que la proyección de la ‘Generación Y’ es de 4000 beneficiarios. “Este programa busca convertirse en un motor de oportunidades, acompañando a los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida sólido, productivo y con impacto positivo en la ciudad”.

Le puede interesar: Capturan a hombre que extorsionaba a joven de 17 años en Cartagena: le pedía dinero para no asesinarlo

Agregó que ‘Generación Y’ ofrece oportunidades laborales para vincular a los jóvenes al mercado de trabajo; apoyo a emprendimientos, fortaleciendo ideas innovadoras y sostenibles; acompañamiento académico para continuar con estudios superiores, trabajo comunitario, como herramienta de liderazgo y participación ciudadana, y actividades recreativas, deportivas y culturales, pensadas para el bienestar integral de la juventud.

Finalmente el mandatario indica que “esta es una apuesta por la juventud, al brindarles herramientas reales para su desarrollo personal y profesional. Nuestros jóvenes son la fuerza que mueve a Sincelejo y este programa será un impulso para que encuentren más y mejores oportunidades en su ciudad”.

No olvide leer: Badillo celebra la versión 29 del Festival Etnocultural del Arroz

Los que deseen beneficiarse deben inscribirse en: https://forms.office.com/r/P5rVVk7Ruf