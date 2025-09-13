Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El Estadio 20 de Enero, de Sincelejo, recibirá este sábado 13 de septiembre a más de 2 mil jóvenes de esta ciudad que aspiran beneficiarse con el programa ‘Generación Y’ que impulsa el alcalde Yahir Acuña Cardales.

El lanzamiento y apertura del programa que desde ya capta la atención de la población con edades entre los 18 y 28 años que sean bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales en cualquier área del conocimiento, y que para el caso de los hombres tenga la situación militar definida, está previsto para las 5:00 de la tarde.

El alcalde Yahir Acuña Cardales ha dicho que la proyección de la ‘Generación Y’ es de 4000 beneficiarios. “Este programa busca convertirse en un motor de oportunidades, acompañando a los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida sólido, productivo y con impacto positivo en la ciudad”.

Agregó que ‘Generación Y’ ofrece oportunidades laborales para vincular a los jóvenes al mercado de trabajo; apoyo a emprendimientos, fortaleciendo ideas innovadoras y sostenibles; acompañamiento académico para continuar con estudios superiores, trabajo comunitario, como herramienta de liderazgo y participación ciudadana, y actividades recreativas, deportivas y culturales, pensadas para el bienestar integral de la juventud.

Finalmente el mandatario indica que “esta es una apuesta por la juventud, al brindarles herramientas reales para su desarrollo personal y profesional. Nuestros jóvenes son la fuerza que mueve a Sincelejo y este programa será un impulso para que encuentren más y mejores oportunidades en su ciudad”.

Los que deseen beneficiarse deben inscribirse en: https://forms.office.com/r/P5rVVk7Ruf