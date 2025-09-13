Como Yerman Smith Corro Cantillo fue identificado por las autoridades el menor que fue hallado muerto este jueves 11 de septiembre, en el corregimiento de Buritaca, en Magdalena.

Los familiares del menor de 6 años explicaron que habían reportado su desaparición a eso de las 5:00 de la tarde, pero a aproximadamente a las 9:00 p.m., lo encontraron dentro de una alberca llena de agua.

Tras el hallazgo, el menor fue trasladado hasta un centro asistencial, pero los médicos de turno confirmaron su deceso.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido en este caso.