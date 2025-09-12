Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cristian David Bustos Morales, de 18 años, tras ser capturado en flagrancia en el barrio Los Calamares de Cartagena.

Según la Fiscalía, el joven habría exigido dinero y joyas a un estudiante de 17 años, bajo amenazas de muerte contra él y su familia.

El procedimiento fue hecho por uniformados del Gaula de la Policía Nacional el pasado 2 de septiembre, permitió detener al sospechoso justo en el instante en que recibía $300.000 y tres pulseras de oro, objetos entregados bajo intimidación por la víctima.

De acuerdo con la investigación, las exigencias económicas comenzaron el 31 de agosto, cuando el menor denunció que a través de llamadas telefónicas era presionado para entregar el dinero.

Las autoridades detuvieron el señalado. Aunque Bustos Morales negó los cargos por extorsión, la Fiscalía Seccional Bolívar presentó elementos de prueba suficientes para que el juez ordenara su reclusión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

El ente acusador también analiza si el capturado estaría vinculado con otros hechos similares en la ciudad.