Los habitantes del municipio de Los Palmitos, en la subregión de los Montes de María, en Sucre, al igual que todo este departamento, están de duelo por el fallecimiento de la gestora social Carmen Berena Gómez Mendoza.

Esta sucreña, que además era médico de profesión y fue alcaldesa de su tierra natal, donde ahora fungía como gestora social por ser la esposa del mandatario Gabriel Rey, falleció este jueves 11 de septiembre en la ciudad de Medellín donde estaba internada en un centro médico asistencial desde hacía más de un mes debido a quebrantos de salud.

A través de las redes sociales la ciudadanía ha expresado sus notas de pesar por este doloroso momento que afronta el alcalde de Los Palmitos y sus hijos, así como los demás familiares de la gestora.

La alcaldía de Los Palmitos también expresa su profundo dolor por la partida de la gestora social Carmen Berena Gómez “quien con su amor, entrega y nobleza iluminó la vida de tantas personas en su amado municipio”.

Agrega la administración municipal que “hoy lloramos su ausencia y nos unimos al indescriptible dolor que embarga al señor alcalde Gabriel Rey Musa, su esposo, a sus hijos y a toda su familia. Que Dios les brinde consuelo y fortaleza para afrontar esta irreparable pérdida. Su vida y su ejemplo permanecerán como un legado eterno de bondad, servicio y amor por nuestro municipio. Descansa en paz”.

Para este viernes 12 de septiembre está previsto un homenaje póstumo a las 4:00 de la tarde en el Polideportivo San Felipe, de Los Palmitos, y la misa de las exequias será el sábado 13 de septiembre a las 2:00 de la tarde en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de esta misma municipalidad.