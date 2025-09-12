A la ciudad de Sincelejo ingresaron 146 nuevos policías para fortalecer la seguridad en el territorio.

Los nuevos uniformados, que están ad portas de graduarse como patrulleros en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, con sede en la ciudad de Corozal, estarán patrullando en Sincelejo hasta el próximo miércoles 17 de septiembre.

Desarrollarán actividades de prevención, disuasión y control en la capital sucreña. Este despliegue operativo tendrá como eje central la prevención del delito, mediante campañas pedagógicas, jornadas de sensibilización y actividades comunitarias que fortalezcan la confianza, cercanía y cooperación entre la Policía Nacional y la comunidad.

Entran a reforzar, durante una semana, las labores de vigilancia y patrullaje en sectores estratégicos de las zonas norte y sur de Sincelejo, con prioridad en espacios donde se registran aglomeraciones de público, en el sector comercial y zona céntrica, lugares claves para la seguridad de la ciudadanía.

También estarán en los meses de octubre y noviembre que suelen ser temporadas de mucha movilidad en el sector económico.

“Con el apoyo de estos 146 jóvenes policías, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de los sincelejanos. Nuestro objetivo es estar más cerca de la gente, prevenir los delitos y garantizar que la convivencia se fortalezca en cada barrio, sector comercial y espacio público de la ciudad”, sostuvo el coronel Aymer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre.

Por su parte el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, destacó el trabajo que la fuerza pública viene realizando en pro de la seguridad y la sana convivencia en la ciudad y que la ubican como una de las dos en las que menos personas son víctimas del delito de hurto.

“Sincelejo registra hoy los mejores ponderados en lo que a delitos se refiere y eso habla bien de la ciudad”, anotó el mandatario.

Sobre los nuevos policías que llegan a la ciudad en los últimos meses del año indica que eso es muy importante porque son fechas en las que hay mucho movimiento, “le agradezco el esfuerzo a la Policía Nacional”.

Anunció que a finales del año muy seguramente darán a conocer que el 90% de los hechos violentos ocurridos en Sincelejo han sido esclarecidos.