El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó este viernes la captura de cuatro policías activos y uno retirado en Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Puerto Tejada (Cauca) y Chigorodó (Antioquia) por el delito de concusión.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de la ‘Política de Integridad Policial’, detalló el jefe de la cartera de Defensa, quien publicó en X un video que muestra las cinco diligencias de captura.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, estos funcionarios exigían entre cinco y 40 millones de pesos a comerciantes del sector El Hueco en Medellín.

A cambio, favorecían el contrabando “con omisión de controles y manipulación de CCTV para borrar rastros”, indicó el mindefensa.

Sostuvo que fueron descubiertos después de que un peritaje contable revelara un incremento patrimonial injustificado de 100 a 120 millones de pesos en 2022.

“Uno de los expolicías estaría en Emiratos Árabes Unidos favoreciendo contrabando. La Interpol emitió Circular Azul para su captura internacional”, aseguró Pedro Sánchez.

“Nuestra fuerza pública actúa con transparencia y decisión. Cero tolerancia a la corrupción: limpiamos la institución desde adentro para proteger la confianza ciudadana y honrar el uniforme. La integridad es la base de la seguridad”, añadió.

Por último, el ministro de Defensa invitó a la ciudadanía a denunciar todo tipo de hechos delictivos a través de las líneas nacionales, prometiendo “absoluta reserva”.

Contra el crimen: 314 358 7212

Línea 107- 157

GAULAS: 147 – 165

Reclutamiento infantil: 141