Un juez penal de conocimiento condenó en primera instancia a un exsecretario de un juzgado civil municipal en Cartagena por haberle exigido dinero a una abogada para favorecer a su cliente en un proceso judicial.

Se trata de Dagoberto Ahumada Barrios, quien fue hallado responsable del delito de concusión, en el cual incurre todo “servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite”, según el Artículo 404 del Código Penal Colombiano.

Los elementos de prueba en contra de Ahumada Barrios fueron aportados ante el juez por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar.

El ente acusador determinó que el ahora condenado, entre febrero de 2018 y el mismo mes de 2019, “solicitó en tres oportunidades dinero a una abogada”.

A cambio del dinero, Dagoberto Ahumada prometía “emitir los oficios que permitieran registrar una sentencia que declaraba la prescripción adquisitiva de dominio de un inmueble que pertenecía a la cliente de la profesional del derecho”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

El juez acogió las pruebas de la Fiscalía y condenó al exsecretario del juzgado civil municipal a ocho años y un mes de prisión, además del pago de una multa de 71.6 salarios mínimos legales vigentes y lo inhabilitó por seis años y ocho meses para ejercer derechos y funciones públicas.

La defensa del investigado decidió apelar la sentencia, por lo que la decisión del juez será revisada.