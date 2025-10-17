Hoy se habla en Cartagena sobre la trágica muerte de una joven bogotana que cayó desde el piso 18 de un complejo habitacional ubicado en el barrio Torices, en la localidad Histórica y del Caribe Norte de esta capital.

La víctima de este doloroso episodio ocurrido al mediodía de este jueves 16 de octubre fue identificada por las autoridades como Leidy Vanessa Benítez Lobón, de 24 años de edad y nativa de Bogotá, quien prestaba el servicio militar en el Ejército Nacional.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el suceso ocurrió a eso de las 12:40 p. m. en el edificio Urbin 48. La mujer quedó tendida sobre un área común del recinto, muriendo de forma de inmediata.

Tras la emergencia, un grupo de agentes de la Sijín se trasladó hasta el lugar de los hechos y acordonó la zona, para posteriormente realizar la inspección del cadáver y su trasladado a la morgue de Medicina Legal.

Todo quedó grabado

Desde las redes sociales circularon cientos de videos grabados por internautas que, minutos antes de la tragedia, captaron el momento en que la mujer primero estaba sentada sobre el voladizo del edificio.

Incluso, residentes del complejo habitacional manifestaron haber visto a la mujer caminando por el pasillo de aquel piso 18 hasta que la observaron caer a la zona común del complejo habitacional.

“Ella no tenía razones para tirarse”

Yuli Lobón, madre de la joven, contó a El Universal de Cartagena el motivo por el que su hija se encontraba en la ciudad. “EL batallón del Ejército le había dado unos días de permiso y quiso pasar la semana en la ciudad”.

De acuerdo con la progenitora, Leidy Vanessa había llegado a la ciudad desde el pasado domingo 12 de octubre y se instaló en casa de una amiga que había conocido desde su primera visita a Cartagena. Esta sería una joven que reside con su pareja sentimental en el mismo edificio donde ocurrió todo.

Pese a que la Policía Nacional se refiere al caso en sus investigaciones como un posible suicidio, su madre cree que no es así, ya que su hija estaba llena de sueños y tenía varias metas por cumplir.

Además reveló que, el día en que ocurrió la tragedia, ella había llamado a su hija 15 minutos antes, como solía hacerlo cada día, para saber cómo estaba y qué había hecho.

“Cuando mi hija me hace la última llamada siento de un momento a otro que está como agitada y de repente escuché como un forcejeo, como si a ella la estuvieran agarrando. De pronto se cortó la llamada y volví a insistir unos minutos. No me respondía, y comencé a desesperarme. Como a las 15 minutos me llama la amiga que estaba con Leidy y desde el celular de mi hija me llaman para decirme que se había tirado del piso 18 del edificio”, expresó Lobón al medio cartagenero.

Desde ese momento, la familia ha vivido horas de completa incertidumbre cargadas de un profundo dolor que no les permite entender el porqué del trágico suceso, situación por la que la madre y otros familiares de la joven viajaron este viernes de Bogotá hasta Cartagena para conocer más detalles.

Lobón fue enfática en que las circunstancias que rodean la muerte de su hija son misteriosas, ya que la joven de 24 años culminaba el servicio militar en el batallón este 30 de octubre.

“Ese era su sueño. Leidy era una joven sin problemas mentales, sin trastornos, solo estaba dedicada a cumplir sus sueños. Somos chocoanos, pero ellos, mis tres hijos, nacieron en Bogotá y vienen de una familia educada, noble, normal, estable, sin problemas. Ella no tenía ningún problema o situación que la aquejaba, solo vino a Cartagena a pasar unos días”, sentenció.