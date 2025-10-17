Conmoción y dolor hay en Cartagena luego de confirmarse el lamentable fallecimiento de Grettel Sofía, la niña de tan solo nueve años de edad, quien, el pasado domingo 12 de octubre, resultó herida a bala en la terraza de la vivienda de su abuela materna, en el barrio Villa Fanny.

En su momento, la madre de la menor narró que se encontraba con la niña en la terraza de la vivienda con otros familiares, cuando de repente ven a la menor de estad desplomarse, por lo que de inmediato pensaron que se trataba de una lesión con una piedra.

“Sin embargo uno de los familiares se percata que la niña tiene una herida profunda y había perdido todo su sentido, es cuando la socorren y la trasladan a un centro asistencial y se puede establecer que la niña tiene una herida producida por arma de fuego en su cabeza”, explicó en ese momento el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.

Desde ese mismo día, la pequeña fue trasladada a UCI en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño, donde permaneció en pronóstico reservado. Cinco días después de luchar por su vida, la menor falleció.

La Alcaldía de Cartagena confirmó el deceso de la menor y repudió el hecho violento que acabó con su vida. Asimismo, detalló que las autoridades mantienen la millonaria recompensa para dar con el responsable de haber realizado disparos al aire.

“Acompañamos con solidaridad a su familia en este difícil momento y reiteramos a la ciudadanía que se mantiene vigente la recompensa de $40 millones por información veraz que permita la identificación y captura del responsable de este lamentable hecho”, expresó la entidad distrital.

Ariana Sofía, la otra víctima de estos hechos violentos

Vale mencionar que en Baranoa, Atlántico, hace menos de un mes ocurrió un caso similar. El hecho ocurrió en el barrio La Primavera, donde un ataque a bala dirigido contra dos hombres acabó con la vida de la pequeña Ariana Sofía, de 11 años de edad.

Orlando Amador Fotografía de la residencia de la niña Ariana Sofía Lozada Ruíz, de 11 años de edad, asesinada en medio de un atentado sicarial.

La menor, hija de una médica reconocida en el municipio, se encontraba dentro de su casa en el sector conocido como La Costeña cuando un proyectil la alcanzó.

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y luego remitida a un hospital de mayor complejidad en Baranoa. Allí, el personal médico logró reanimarla tras un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, falleció debido a la gravedad de la herida.