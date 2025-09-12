En la madrugada de este viernes 12 de septiembre se presentó una emergencia en zona rural de Santander de Quilichao, en Cauca. Dos derrumbes se registraron en una mina de oro artesanal, ubicada en la vereda San Antonio, lo que tiene atrapados a siete mineros.

Leer también: Capturan a cuatro miembros activos de la Policía y uno retirado por concusión: exigían hasta $40 millones a comerciantes

Las autoridades anunciaron un PMU y los organismos de socorro ya se encuentran en la zona para las labores de rescate.

La secretaria de Gobierno del municipio, María Loisa Holguín, informó que se tiene el conocimiento sobre siete personas atrapadas y que la mina funciona de forma legal.

En los operativos de rescate participan el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, así como voluntarios de la misma comunidad.

Las autoridades no han mencionado si han podido constatar el estado de salud de los trabajadores ni si se han podido comunicar con ellos.

Importante: Liberan al hijo de 17 años del gerente de la Industria Licorera del Cauca: lo habían secuestrado el 2 de septiembre

En la zona también permanecen familiares y allegados de los mineros atrapados. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.