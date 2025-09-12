A tempranas horas de la mañana de este viernes, hallaron el cuerpo sin vida de un joven con aparentes heridas causadas con arma de fuego, a un costado de una carretera nacional, en jurisdicción del departamento de La Guajira.

La víctima sería un conocido en la zona como ‘Carro loco’, oriundo de la República de Venezuela, quien vestía un blue jean y un suéter rojo estampado con hojas y flores.

El hallazgo se registró en la vía que de Cuestecitas conduce al municipio de Albania, a la altura del puente La Mediana.

Se conoció que residentes del sector y conductores habituales del corredor vial, dieron aviso a una patrulla de la Policía Nacional que llegó acordonó la escena del crimen. Los primeros indicaron que la noche anterior escucharon el sonido de disparos de arma de fuego, por lo que se presume que el crimen fue perpetrado en el lugar y no solo dejaron abandonado el cuerpo.

Posteriormente, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial y el grupo de Homicidios, llegó para realizar los actos urgentes e inspección a cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses local, para el proceso de identificación e inicio de las investigaciones para tratar de establecer los móviles del crimen.