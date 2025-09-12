Temprano por la mañana, a eso de las 6:05 a. m. de este viernes 12 de septiembre, un mototaxista fue acribillado por dos sujetos en moto.

El hecho de sangre se perpetró en la concurrida avenida Cordialidad, a la altura del barrio Cevillar, localidad Metropolitana de Barranquilla, mientras los habitantes del sector transitaban por la zona.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jairo Antonio Porta Conrado, de 32 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía, Porta Conrado conducía su motocicleta marca Honda en sector de la avenida Cordialidad con carrera 14. Durante el recorrido, este detuvo la marcha en el semáforo que está por la zona debido a que había cambiado a rojo.

Mientras el hombre de 32 años esperaba el cambio de luces del semáforo, dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar lo interceptaron y, sin mediar palabra, el parrillero le propinó varios disparos para posteriormente huir junto con su cómplice con rumbo desconocido.

Tras ser atacado, la víctima cayó de la moto y quedó tendido sobre uno de los andenes, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y capturarlos, con el objetivo de esclarecer los móviles de este homicidio.