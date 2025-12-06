El 3 de abril de 2022 Colombia se estremeció con el asesinato del pequeño Samuel, un bebé de apenas 15 meses que murió a manos de su madre en una playa de Buritaca, en la costera Santa Marta.

Lea también: Criminal mata a guarda de seguridad del Hospital Materno Infantil de Soledad: al huir dejó caer su billetera

Edwin Guerrero, padre del menor, habló con el periodista Rafael Poveda en su pódcast Más Allá del Silencio y contó detalles del caso y de su expareja que fue condenada por este crimen a 36 años y 8 meses de prisión el pasado 1 de diciembre por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Marta.

“Me lo dejó ver cinco minuticos. Lo alcé… y él se acostó en mi pecho. Un niño de un año quieto así es raro. Yo lo abracé y le dije: hijo, prometo que nos vamos a volver a ver”, comenzó diciendo Edwin refiriéndose a Yenni Alexandra.

Policía Nacional Yenni Alexandra Higuera Casallas, mujer que fue condenada por ahogar a su hijo en Santa Marta.

Solo lo pudo durante tres minutos abrazado, luego se lo devolvió a su madre y allí hizo un intento por llorar, sin embargo, cuando sintió los brazos de Yenni se calmó, lo que Edwin no sabía era que esa sería la última vez que lo vería con vida.

Lea también: “Mami, yo quiero estar contigo, estoy aburrida con mi papá”: la súplica de la niña de 7 años asesinada por su padre en Soledad

Guerrero narró que la condenada mostraba patrones violentos que para entonces no supo interpretar muy bien y que luego derivaría en el crimen del pequeño Samuel.

“No me contestaba. Hasta las seis de la tarde me mandó una foto del niño… totalmente rapado. Tenía once meses. Lo vi incómodo, molesto. Hoy sé que esa fue la primera alerta”, dijo en el pódcast.

Guerrero, cansado de la impulsividad y los comportamientos violentos de su pareja, quiso ponerle fin a la relación, sin embargo, cuando este intentó hacerlo Yenni lo buscó en su trabajo con chocolates y promesas de volver, pero se negó.

Lea también: Horror en Soledad: padre asesinó a su propia hija de 7 años en medio de evidente caso de violencia vicaria

“Ella se volteó y me dijo: vas a saber muy pronto de mí. Yo estaba ocupado y no le puse cuidado. Hoy quisiera devolver el tiempo”, narró el hombre. Ese sería el punto de inflexión que derivaría luego en el asesinato del niño.

Cortesía

Yenni falsamente lo denunció alegando violencia contra ella solo para impedir que las autoridades no le permitieran visitar a su hijo. Y en un principio logró su cometido, pero luego de muchas insistencias frente a las instituciones del Estado le permitieron las visitas.

El 31 de marzo de 2022 debía recoger a su hijo. Pero Yenni no se presentó: “Yo sabía que algo iba a hacer. Ella siempre movía todo cuando estaba a punto de que me dieran visitas”.

Lea también: Confirman muerte de Dorian, el joven que recibió balazo en atentado contra comerciante de La Manga

Elevó una denuncia por la desaparición de Samuel y días después tuvo noticias fatales: la Policía de Santa Marta le confirmó que habían encontrado un bebé en una playa de Buritaca.

“Yo solo dije: esa bruja lo mató. Sentí que me arrancaban el alma (…) Me dijeron que me fuera 45 días mientras salían los resultados. Les dije: no me voy. Me quedo aquí hasta que me devuelvan a mi hijo”, relató en la entrevista.

Yenni fue la principal sospechosa y durante 15 días estuvo desaparecida hasta que fue capturada. Permaneció tras las rejas durante dos años, pero salió en 2024 por vencimiento de términos. Este año volvió a ser capturada, pero se escapó y tras casi una semana de su sentencia aún permanece prófuga de la justicia.

“Yenny es capaz de cualquier cosa. Me aterra saber que está libre. Y duele, duele saber que mi hijo hubiera cumplido cinco años este año”, afirmó Edwin con lágrimas en los ojos.