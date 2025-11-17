El sonido de las balas alertó a la comunidad de la vereda de Buritaca, zona rural de Santa Marta, en la tarde de este domingo, 16 de noviembre. Se conoció que hombres que portaban armadas de largo alcance dispararon contra la Estación de Policía.

Leer más: Reconocido DJ de Cartagena fallece tras chocar su moto contra un poste en Bocagrande

Según testigos, los sujetos armados usaban fusiles, con los cuales dispararon contra la fachada de la Estación de Policía, mientras se desplazaban en un vehículo particular. Al parecer, al estar cerca a su objetivo, bajaron la velocidad del carro y accionaron las armas contra el puesto policial.

Lea además: Judicializan a dos integrantes de red criminal que alteraban contenedores en Puerto de Barranquilla para transportar cocaína

Ante la ráfaga de bala, los uniformados que se encontraban en el lugar reaccionaron rápidamente y solicitaron apoyos inmediatos al comando.

Lea también: Ataque a bala en La Manga deja un muerto y dos heridos

Finalmente, los criminales lograron emprender la huida, mientras que la Policía inició las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del hecho.