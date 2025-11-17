Sobre las 7:15 p. m. se registró un ataque a bala en el barrio La Manga, en el sur de Barranquilla, dejando un muerto y dos heridos, según información de las autoridades.

Lea: La sorpresiva salida del general Urrego de la Policía Metropolitana de Barranquilla: ¿qué pasó?

La víctima mortal fue identificada como Yonaikel Yair Cáceres, de 21 años de edad, quien fue trasladado al Paso la Manga, a donde llegó sin signos vitales.

Mientras que los heridos fueron identificados como Oliver Cáceres, quien está recibiendo atención médica. Asimismo, Jesús David Estrada, de 21 años, también presenta heridas de gravedad, por lo que fue remitido al Hospital Barranquilla.

Lea: Joven fallece en ataque sicarial en el municipio de Galapa

Según versiones de personas que se encontraban allí, las víctimas se encontraban afuera de un establecimiento cuando fueron sorprendidas por sicarios que se movilizaban en motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones.

De inmediato la comunidad intentó auxiliarlos y fueron llevados al centro médico.

Lea: Roban la vivienda del cantante Alfonso Stummo en Barranquilla: se llevaron relojes, joyas y millonaria suma de dinero

Las autoridades realizan las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables y determinar el móvil de este crimen.