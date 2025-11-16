El cantante Alfonso Stummo denunció este domingo 16 de noviembre que fue víctima de un millonario hurto en su vivienda ubicada en el barrio Tabor, en el norte de Barranquilla. Según relató, los delincuentes ingresaron mientras la vivienda estaba sola, destruyeron el punto donde se encontraba el DVR del sistema de cámaras de seguridad y desvalijaron por completo su walking clóset.

Entre los objetos robados figuran dos relojes Rolex, varias cadenas, aretes y pulseras de oro, además de 7 millones de pesos en efectivo, correspondientes al anticipo de un show recibido un día antes. El valor total de lo sustraído superaría los 100 millones de pesos, según estimó el artista.

Stummo señaló que, debido a la forma en que se registró el robo, no descarta que pudiera haber existido información interna suministrada por alguien que prestaba servicios en el hogar. Sin embargo, expresó que se trata únicamente de una presunción personal y que la investigación quedó en manos de las autoridades competentes.

“No sabes lo que se siente”: el testimonio del artista

Capturas de video Cantante Alfonso Stummo denuncia que entraron a robar en su vivienda, en Barranquilla.

A través de un video, Alfonso Stummo expresó su indignación e impotencia tras hallar su vivienda violentada.

“Tanto sacrificio… uno obtiene sus cosas en carreteras, trabajando, luchando. Y llegan unos bandidos y en un ratico se llevan todo. ¿Qué hubiera pasado si yo llego con mis pelaitos y encuentro a esos bandidos? Este es un sector supuestamente tranquilo. ¿Cómo entran a las casas de las personas?”, cuestionó.

El artista también hizo un llamado al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char: “alcalde, usted es un buen alcalde, lo sigo y lo admiro, pero hay que hacer algo con esta ciudad. No es justo levantarse y ver a la familia afectada. No sabes lo que se siente saber que alguien estuvo en tu casa, donde vive tu familia”.

Alfonso Stummo Guerra, oriundo de Granada, Magdalena, pidió celeridad en la investigación y reiteró su preocupación por la forma cómo fue vulnerada la seguridad de su domicilio.