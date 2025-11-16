Un joven identificado como Learse Roniel Teherán Guevara, de 22 años, perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en el barrio Candelaria, etapa 2, del municipio de Galapa.

De acuerdo con información preliminar, Teherán Guevara llegaba a una residencia del sector cuando fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y le disparó en repetidas ocasiones.

La víctima fue auxiliada por la comunidad y trasladada al Hospital de Galapa, donde finalmente se produjo su deceso debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del hecho e identificar a los responsables. Según registros judiciales, Teherán Guevara presentaba una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, por el delito de lesiones personales.

Este es el segundo hecho criminal que ocurre en el municipio de Galapa esta semana.

Cabe señalar que el pasado miércoles 12 de noviembre fue perpetrado un ataque a bala que dejó como saldo un hombre muerto tras ser atacado por dos desconocidos en moto.

El hecho de sangre se perpetró en la calle 41 con carrera 15, en el barrio Mundo Feliz, municipio de Galapa.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Dilan Jesús Grau Barranco alias Dilan, de 28 años de edad.