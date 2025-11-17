Un trágico accidente de tránsito ocurrió la mañana de este lunes festivo 17 de noviembre en Cartagena.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal era el reconocido DJ Urbano Jean Carlos Periñán Cardales, de 25 años de edad, también conocido en las redes como ‘Jean Beat’, quien se presentaba en discotecas como RD, Taboo y Farra Club.

Según los testigos, Periñán se movilizaba en una motocicleta en compañía de una mujer a la altura de la entrada del barrio Bocagrande. Durante el recorrido, al parecer, el hombre perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un poste.

Aquello habría sucedido a eso de las 5:30 de la mañana, cuando ambos viajaban a bordo de una moto marca KTM negra, de placas ZST-54E. Presuntamente, las víctimas se dirigían hacia el Centro Histórico.

‘Jean Beat’ falleció de manera inmediata tras recibir fuertes traumas en la cabeza y el tórax. Funcionarios del DATT e investigadores de criminalística realizaron la inspección técnica del cuerpo en el lugar y más tarde lo trasladaron a Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla.

La mujer, quien hasta el momento se desconoce su identidad, resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro médico cercano, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Cabe reseñar que, este accidente es el primero con consecuencias fatales en el transcurso de las Fiestas de Independencia.