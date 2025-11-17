Como Juan Andrés Bolaño Pinto, de 23 años de edad, fue identificado el joven motociclista que perdió la vida la noche de este domingo 16 de noviembre tras ser brutalmente arrollado por un tractocamión.

El mortal accidente de tránsito ocurrió a eso de las 10:00 p. m. en el municipio de Sabanalarga, a la altura del kilómetro 75, en la concurrida vía la Cordialidad.

Según el testimonio de los moradores del sector, Bolaño Pinto conducía una motocicleta marca Bajaj línea CT100 de placas RZC-58E sentido Cartagena-Barranquilla.

En esa misma carretera también transitaba una tractomula marca FAW de placas LUL-359.

Los testigos manifestaron que, en medio del recorrido, el joven realizó un giro indebido, sin percatarse que más atrás estaba el imponente vehículo de carga pesada.

El conductor intentó frenar el camión, pero la distancia era muy corta, y la hecatombe inevitable. Juan Andrés había quedado debajo de las llantas de la tractomula, falleciendo de manera inmediata.

La Policía del Atlántico informó que los móviles del hecho son materia de investigación por personal de la SIJIN y SIPOL que se encuentran en el lugar recopilando la información.