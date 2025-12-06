Una segunda víctima fatal se cobró el sangriento atentado a bala registrado al mediodía de este viernes 5 de diciembre en el barrio La Manga, en el suroccidente de Barranquilla.

Recordemos que a eso de la 1:35 p. m., un criminal que fingió interés en las comidas del restaurante El Bendecido, a pocos pasos del Hospital de La Manga, atacó a balazos a su administrador y propietario Miguel Antonio Tordecilla Gómez, de 42 años de edad, conocido por la comunidad como ‘El Migue’ y quien servía un pedido en ese momento.

En la misma acción criminal, el pistolero, quien sería menor de edad e integrante de ‘los Pepes’, giró su cuerpo y arremetió contra un cliente que esperaba el almuerzo que servía Tordecilla Gómez.

Se trataba de Dorian Stevens Briles Cerpa, de 22 años, joven que estaba acompañado por su pareja y una niña en brazos, ambas testigos del atentado.

Toda esa maniobra del desconocido quedó registrada en un video de la cámara de seguridad del negocio y hoy ese material es pieza clave para identificarlo. No obstante, la Policía ya tiene pistas que se trataría de un menor de edad o joven que no sobrepasaría los 20 años, al servicio de la estructura criminal ‘los Pepes’. Al parecer, todo lo habría hecho por una extorsión al propietario del restaurante.

Es importante mencionar que gracias a la rápida reacción de una patrulla de vigilancia, que escuchó las detonaciones, observó a los agresores abandonar la motocicleta marca Suzuki DR-150, placa CVW-11C, y huir a pie con rumbo desconocido. Ese vehículo está hoy en poder de las autoridades y se rastrea de quién es propiedad.

Entretanto, Briles Cerpa fue atravesado herido a Hospital de La Manga y allí luego se ordenó su remisión al Camino Adela de Char. Posteriormente, a eso de las 8:35 de la noche del mismo viernes, se confirmó su deceso.

Los padres del joven confirmaron que este solo estaba comprando un almuerzo en el restaurante El Bendecido, tal y como lo tenía acostumbrado. Actualmente el joven se dedicaba al mototaxismo. Pidieron además que su muerte no quedara impune.