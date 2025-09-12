Oponerse a la relación de su hija con un hombre sería la causa del asesinato de Yesenia Esther Quintero Caro, de 42 años. Esta mujer fue impactada con dos tiros de escopeta que le quitaron la vida la madrugada de este viernes, en una parcela conocida como ‘Choncholandia’, en el barrio Villa Castro, de Valledupar.

Como habitualmente lo hacía, Yesenia Esther, se levantaba muy temprano para iniciar sus labores diarias, en este caso la limpieza de vísceras de cerdo para luego entregarlas y que estas fueran comercializadas.

Al momento de estar a las afueras de una de las viviendas de la parcela, un sujeto desconocido vestido de color negro y encapuchado se le acercó y le propinó los dos disparos. El hijo de la víctima al escuchar las detonaciones quiso salir a su auxilio, pero el agresor lo amenazó y por ello no pudo hacer nada.

Tras los hechos el compañero sentimental de la hoy fallecida la tomó en sus brazos y por cuenta propia la llevaron hasta la Clínica Santa Isabel, donde los galenos confirmaron que esta ciudadana no tenía signos vitales, procediendo a dar aviso a las autoridades de la Policía Nacional.

Asimismo, el hijo de la fallecida mencionó que su madre era una mujer trabajadora, en la actualidad se dedicaba a la limpieza de las vísceras, o de lo contrario en cualquier otro sitio donde pudiera ganar dinero honradamente. El único inconveniente que había tenido era con su exyerno, ya que no estaba de acuerdo con la relación sentimental con su hija.

Por ello, había sido víctima de dos atentado igualmente con arma de fuego, de uno de estos interpusieron la denuncia correspondiente, pero no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades.

“Se comenta por parte de los ciudadanos residentes, que la mencionada occisa en dos ocasiones anteriores fue objeto de otros atentados con arma de fuego, provocados por ex yerno ante situaciones de carácter sentimental con su hija. Existen dos cámaras pero ninguna de ellas en funcionamiento”, se estableció por medio del reporte de las autoridades.

Sin embargo, destacaron que esta versión deberá ser debidamente corroborada y que las investigaciones apenas inician para esclarecer los móviles y dar con el paradero del asesino.

“Mi madre era una mujer que le gustaba trabajar, había estado en ventas de comida rápida, en restaurantes, haciendo aseo, en todo lo que pudiera. Nosotros somos tres hermanos, yo y mis dos hermanas menores. Siempre recordaré su sonrisa y optimismo ante cualquier adversidad”, dijo el hijo de la fallecida.

Entre tanto, personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cadáver. Con este caso, son 9 las mujeres asesinadas en la capital del Cesar, para un total de 19 en todo el departamento.