En las últimas horas, la Policía Nacional en el departamento del Cesar, dio a conocer la captura de Sebastián Janeris García, conocido como ‘Fidel’, presuntamente integrante del grupo armado organizado, Clan del Golfo.

Le puede interesar: En medio de lágrimas y dolor fue sepultada niña de 2 años, muerta en accidente en Aguachica

De acuerdo a las investigaciones realizadas, este sujeto presuntamente s encargaba de dinamizar las extorsiones, en los municipios de Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Copey.

Asimismo, era el responsable de la parte financiera de la estructura.

Vea aquí: El Cesar cuenta con una línea activa para la prevención del suicidio

“Cabe resaltar que realizaba reuniones con el gremio productivo del departamento y con las principales agremiaciones representativas. Al parecer, estaría relacionado con diferentes casos de homicidio en la región, y posterior a la captura será puesto a disposición de las autoridades competentes para que respondan por el delito de extorsión”, informó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel, William Javier Morales Vargas.