Con globos blancos, la ciudadanía del municipio de Aguachica, Cesar, acompañó al sepelio a los padres y familiares de la niña Emma Lucía Rincón Martínez, de 2 años, que murió al sufrir un accidente en motocicleta junto con su padre, cuando se dirigían a la guardería el pasado martes. El progenitor de la pequeña resultó herido levemente en el siniestro.

El sepelio se dio en el cementerio municipal, luego de una conmovedora ceremonia cristiana en la vivienda donde residía la niña junto a sus padres, siendo hija única. El recorrido fue a pie mientras el coche fúnebre hacia su marcha lentamente.

Como se recordará los hechos sucedieron el pasado martes 9 de septiembre, cuando el padre de la niña la llevaba en la parte delantera de la motocicleta rumbo a dejarla a la guardería y en el camino chocaron por la parte trasera de un camión que estaba estacionado.

La menor de edad quedó en graves condiciones y pese a que las ambulancias llegaron de inmediato y la llevaron al Hospital Regional, murió en medio de las maniobras de reanimación por parte de los médicos.

El secretario de Gobierno del municipio de Aguachica, Isaac Holguín, manifestó que es un caso lamentable que tiene entristecida a toda la ciudad. De igual manera hizo un llamado enfático a la ciudadanía a conducir con precaución y acatar las normas de tránsito, principalmente el uso del casco en todos los ocupantes de una motocicleta.

“En el análisis realizado con el director del Instituto Municipal de Tránsito, encontramos que cuando no se realizan controles de tránsito la ciudadanía los pide, y cuando se hacen son cuestionados porque los consideran una persecución, entonces es un tema muy complejo que no nos queda de otra que seguir orientando y haciendo el llamado a la autoprotección al momento de conducir”, indicó el funcionario.