El equipo técnico de la empresa Afinia que presta sus servicios en el departamento de Córdoba detectó una conexión ilegal de energía en un hotel ubicado en el sector Pozos Col, en el corregimiento El Porvenir del municipio San Antero.
En el establecimiento de comercio tenían un cableado subterráneo de aproximadamente 10 metros de longitud enterrado a 50 centímetros de profundidad “que desviaba el consumo de energía para evitar su registro por el equipo de medida”.
De acuerdo con el reporte de Afinia este hotel “es recurrente en este tipo de acciones ilegales. En tres ocasiones anteriores, Afinia ha identificado líneas directas subterráneas, manipulación del equipo de medida y conexiones fraudulentas. Estas prácticas no solo afectan la calidad del servicio que reciben los clientes de esta localidad, sino que también representan un grave riesgo para la seguridad de las personas y de las instalaciones eléctricas”, reportó la empresa a través de un comunicado de prensa.
Finalmente la empresa comercializadora le hace un llamado a los usuarios a cuidar el servicio de energía y respetar las normas vigentes realizando únicamente conexiones legales y seguras.
