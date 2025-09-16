En desarrollo de una operación militar que también contó con el apoyo de unidades de la Sijin, del departamento de la Policía de Córdoba, fue capturado en el corregimiento Campo Bello, del municipio de Planeta Rica, un señalado cabecilla financiero del Clan del Golfo.

Se trata de alias ‘Cotoplá’, a quien le hallaron en su poder una pistola calibre 9 milímetros, 2 proveedores, 28 cartuchos, 10 millones de pesos en efectivo y un celular.

Su detención se produjo en flagrancia, y según el reporte de las autoridades, para evitar ser detenido le ofreció a los miembros de la fuerza pública los 10 millones de pesos hallados en su posesión. Agravando su situación judicial, pues además de los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, debe responder por cohecho por dar u ofrecer.

El Ejército y la Policía reportaron además que alias ‘Cotoplá’ llevaría cerca de 10 años como miembro de la organización delictiva, y tendría como radio de acción criminal la zona rural de los municipios de Planeta Rica, Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba.

Es señalado del cobro de extorsiones y tendría bajo su mando a 8 personas que se encargarían de ejecutar todo tipo de actividades ilícitas, como homicidios, seguridad personal, ocultar armas, minería ilegal y cobros extorsivos.

Con la captura de alias ‘Cotoplá’ las autoridades logran debilitar significativamente el brazo financiero del Clan del Golfo y cumplir el objetivo estratégico de proteger a la población civil, sus bienes y recursos.

Otros capturados

De otra parte, unidades de la Policía y la Armada Nacional aprehendieron en el municipio de Montelíbano a alias ‘Deivis’, perteneciente a la subestructura Rubén Darío Ávila Martínez, del Clan del Golfo y requerido para responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Judicial, alias ‘Deivis’ tiene una trayectoria criminal de 5 años en el Clan del Golfo y sería el responsable de una oleada de violencia en Montelíbano, subregión del San Jorge cordobés.

“Su captura representa un golpe significativo a la capacidad operativa de este grupo criminal, ya que sería el encargado de adelantar la perfilación, observación criminal y ubicación de potenciales víctimas de homicidio”, reportó la Policía de Córdoba.

Y en el municipio de Sahagún fue detenido alias ‘Toñito’, integrante de la subestructura Javier Yepes Cantero, del Clan del Golfo, que delinque en la subregión de la sabana

En su contra tiene vigente un proceso por el delito de homicidio en el Juzgado Promiscuo Municipal de Sahagún por hechos ocurridos el 15 de abril de 2025, además de antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

