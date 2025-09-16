Desde tempranas horas de la mañana, campesinos del gremio de cafeteros, entre otros, mantienen bloqueada la vía nacional que conduce al departamento del Cesar, lo que ha causado caos vehicular en la zona.

La manifestación pacífica persiste en el tramo vía entre Distracción y Cuestecitas, sector del kilómetro 8, a la altura de la salida del municipio de Fonseca, a pocos metros de la sede de la Universidad de La Guajira.

Cortesía

Se conoció que las comunidades exigen soluciones definitivas al mal estado de las vías terciarias, que quedaron afectadas por la ola invernal que azota al sur del departamento y generó pérdidas económicas a más de 300 familias de las veredas Puerto López, Las Colonias, Las Marimondas, Las Marías, Las bendiciones, entre otras al pie de la Serranía del Perijá.

Por su parte, uno de los líderes campesinos de la protesta, manifestó que “agotaron todas las instancias institucionales para abrir el diálogo, pero no encontramos respuestas, entonces tocó tomar las vías de hecho”.

Cortesía

Agregó que, “nuestros productos no podemos sacarlos de las fincas porque las vías son intransitables”, finalizó.

De igual manera, el campesinado expresó que mantendrán el bloqueo hasta que la Alcaldía de Fonseca y la Gobernación del departamento, muestren voluntad para aplicar un plan de contingencia en las zonas afectadas.