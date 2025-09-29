Compartir:
Por:  Julio César González

Personal de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, capturó en flagrancia a Carlos Andrés Rojas Villadiego, conocido como alias La Fresa o ‘El Mexicano’, señalado de ser el jefe urbano del Clan del Golfo en el sur del departamento de La Guajira.

Durante el procedimiento, a este individuo le fue incautada una granada de fragmentación, elemento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones, alias La Fresa sería responsable de coordinar homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y actividades de narcotráfico en el sur de La Guajira. Así mismo, estaría vinculado como determinador de recientes homicidios ocurridos en los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca.

El capturado, junto con el elemento incautado, fue puesto a disposición de la Fiscalía URI de San Juan del Cesar por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.