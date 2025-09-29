Un total de 20.3 toneladas de diferentes residuos fueron recolectados durante la jornada que realizó Corpoguajira, durante los días 24 y 25 de septiembre en los 15 municipios del departamento.

Leer más: Recuperan terreno donde invasor había construido ilegalmente una mansión con piscina y jacuzzi

Se conoció que se superó en 400% la cifra recolectada en años inmediatamente anteriores.

En la jornada, se recibieron diferentes tipos de residuos como bombillas en desuso, medicamentos vencidos, pilas y baterías usadas, electrodomésticos, llantas, computadores, impresoras, insecticidas, aceites de cocina, y envases de plástico, vidrio, cartón y metal, entre otros.

Al respecto, el director general de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, manifestó que. “Agradezco especialmente a las instituciones educativas, muchas de las cuales dispusieron espacios para la recolección de los residuos, a cada una de las administraciones municipales, a los gestores, las empresas aliadas y a la ciudadanía, porque fueron claves para que la jornada fuera un éxito”.

Ver también: Horóscopo del lunes 29 de septiembre: esto deparan los astros para los signos del zodiaco

Agregó que, a través de la jornada, se promovió la gestión adecuada de estos residuos que, debido a sus características, representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente si no son manejados correctamente.

A su vez el coordinador de Educación Ambiental de la Corporación, Eliumat Maza Samper, señaló que el éxito también fue gracias a la labor maratónica que realizó el grupo de Educación Ambiental, recorriendo todo el departamento para socializar y sensibilizar a la población sobre la importancia del manejo adecuado de estos residuos.

Le sugerimos: ‘Influencer’ detalló cómo murió su hermana tras un exorcismo: “Tenía la mitad del cerebro quemado”

“Con esta jornada evitamos que estos residuos contaminaran el suelo, el agua y afectaran la flora y fauna, prevenimos la exposición de las personas a sustancias nocivas presentes en estos residuos y fomentamos la reutilización de materiales, ya que se les da un trato diferencial y eficiente por parte de las empresas especializadas”, añadió.

Finalmente, Corpoguajira reitera que es vital prevenir la contaminación del suelo, el agua y los ecosistemas, así como fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para el manejo seguro de residuos posconsumo.