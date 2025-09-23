La comunidad del corregimiento de Golondrinas, perteneciente a Cali, en el Valle del Cauca, había denunciado en varias ocasiones que un predio de la zona estaba siendo ocupado de manera ilegal e incluso se estaba construyendo una casa.

Leer también: Alias Fritanga, desde la cárcel, se pronuncia sobre su relación con el artista B-King, asesinado en México

Luego de las investigaciones, desde la Alcaldía de Cali determinó que el predio, de aproximadamente 50.000 metros cuadrados y que era público, estaba siendo ocupado irregularmente.

Pero además, en el lugar se había construido una vivienda de tres pisos con jacuzzi, parqueaderos y una piscina, ocupando con la construcción aproximadamente 1.200 metros del terreno.

“Hay una orden de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), reiniciamos el proceso de recuperación de un espacio de reserva forestal es un predio de uso público en el corregimiento de Golondrinas y continuaremos con otros a los largo y ancho del Distrito“, dijo Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali al respecto.

Se estableció que la mansión fue construida sin los permisos legales y que está evaluada en unos 2.500 millones de pesos. El predio fue devuelto al municipio y se adelanta una investigación en contra de las personas que estaban ocupando el lugar.

“En la primera visita realizada por las autoridades, en marzo de 2024, se ordenó la suspensión de la obra. Sin embargo, hicieron caso omiso. Hoy, tras haber surtido todas las instancias, con plenas garantías procesales, con fallos de tutela que niegan las peticiones del accionante, logramos tomar posesión de este predio”, apuntó Luis Eduardo Varela, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia de Cali.

Importante: Hallan cuerpo de una joven de 25 años reportada como desaparecida: buscan a su pareja para esclarecer el crimen