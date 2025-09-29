Soldados de la Décima Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, en dos operaciones simultáneas lograron la ubicación de un cargamento de clorhidrato de cocaína y la destrucción controlada de dos secadores artesanales de marihuana pertenecientes a los Grupos Armados Organizados Los Pachenca y al ELN en el departamento de La Guajira.

En una primera operación, gracias a labores de inteligencia militar se logró la incautación de una camioneta que transportaba aproximadamente 50 paquetes con clorhidrato de cocaína, pertenecientes al frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en zona rural del municipio de Uribia. El material incautado tendría un valor comercial de $5.500.000.000, suma que en el exterior alcanzaría una cifra aún mayor.

Cortesía Policía Nacional.

Así mismo, en la vereda Colina, de la misma municipalidad, se incautaron y destruyeron aproximadamente 510 kilogramos de marihuana cortada, lista para su empaque y distribución, valorada en cerca de $800.000.000 en el mercado local, cifra que podría ascender hasta los 3 millones de dólares en mercados internacionales, lo que afecta las finanzas ilegales de esta estructura criminal del frente Lucino Ariza del ELN.

De igual forma, fueron destruidos dos sistemas de secado artesanales empleados para la producción del estupefaciente, avaluados en $10 millones, y dos semilleros con capacidad para 12.000 matas de marihuana, cuyo valor aproximado alcanzaba los $6 millones. Con estas acciones se neutralizó un importante centro de acopio y procesamiento de droga en el departamento.

