La ola de inseguridad que se ha desatado en el municipio turístico de Tolú, al norte del departamento de Sucre, llevó a la gobernación, en alianza con la Fuerza Pública, a poner en marcha una ofensiva que permita brindar seguridad y percepción de esta a la ciudadanía.

Es así como unidades de la Policía, Armada y Ejército Nacional realizaron durante el fin de semana una serie de acciones que incluyeron patrullajes, registros, controles y campañas de prevención en puntos estratégicos.

Cortesía Gobernación de Sucre.

De acuerdo con el reporte entregado por la gobernación de Sucre a través de la secretaria del Interior, Mileicy Barrios Chávez, que estuvo presente en estos, fueron realizadas 138 verificaciones de antecedentes a igual número de ciudadanos; revisaron 113 vehículos y motocicletas, 82 controles de IMEI a celulares e instalación de dos puestos de control en zonas priorizadas.

Todo esto permitió la captura en flagrancia de un ciudadano por el delito de porte ilegal de armas de fuego, incautaron un arma de fuego, suspendieron temporalmente la actividad económica por comportamientos contrarios a la convivencia en tres locales, aplicaron seis comparendos por conductas que alteraban el orden público y verificaron 13 establecimientos públicos, reforzando el compromiso con la legalidad.

El personal del Gaula realizó campañas antiextorsión, promoviendo una cultura de denuncia y autocuidado.

Barrios Chávez destacó el trabajo articulado de las fuerzas e informó que estos operativos continuarán desplegándose en el resto del departamento. “Dando cumplimiento a las directrices de nuestra gobernadora Lucy García Montes, estuvimos en Tolú junto a nuestra fuerza pública para garantizar la seguridad y la sana convivencia. Seguimos trabajando sin descanso por cada rincón del departamento”, destacó la funcionaria.

Por su parte, el teniente coronel Juan Barriga, comandante del Distrito de Policía del Golfo de Morrosquillo, también resaltó el valor de este trabajo conjunto y lo importante que son estas actividades para garantizar la zona convivencia en el territorio.

