Ante la creciente demanda de energía en el sector de Getsemaní, la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, anunció que reforzará la infraestructura eléctrica de esta zona histórica de la ciudad de Cartagena.

En ese sentido, la compañía detalló que en los próximos días se realizarán trabajos complementarios para reforzar la red, mitigando las contingencias y asegurando la estabilidad del sistema eléctrico.

De igual manera, señaló que ya se puso en marcha un ambicioso proyecto que incluyó la instalación de una nueva subestación en el Parque Centenario y la apertura de dos nuevos circuitos para atender las nuevas cargas.

“Con estas acciones, Afinia reafirma su compromiso de modernizar y robustecer la infraestructura eléctrica de Cartagena, acompañando el crecimiento de sectores estratégicos como Getsemaní y proyectando soluciones sostenibles que respalden su desarrollo económico y social”, comentó.

Resaltó que: “El crecimiento comercial y la transformación de viviendas en establecimientos sin notificación previa han exigido mayores esfuerzos en la infraestructura eléctrica, sumados al impacto de las lluvias recientes, que han acelerado el deterioro de las redes”.

Además, la empresa identificó incrementos significativos de carga no autorizada que generaron el disparo de los equipos de protección de la subestación Centenario, afectando temporalmente el suministro eléctrico en algunos puntos del sector.