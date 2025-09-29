Las labores de la Policía Aeroportuaria de Cartagena, acompañadas del canino de nombre Ruger, permitieron la detección de 6 kilos con 80 gramos de cocaína que estaban camuflados en dos láminas que hacían parte de la maleta de viaje de un ciudadano colombiano que pretendía abordar un vuelo con destino a Ámsterdam, Países Bajos.

El valor del alijo, del que se pueden extraer más de 12 mil dosis de cocaína, es de más de 1.300 millones de pesos, en el extranjero.

Tras las labores de verificación y el hallazgo, el ciudadano colombiano de 41 años, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Sobre este resultado el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año han sido capturadas 2.223 personas por tráfico de estupefacientes e incautado más 577 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras criminales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de diferentes hechos violentos y otro tipo de delitos que alteran la tranquilidad y la convivencia. Seguimos insistiendo en la importancia de que la comunidad sea nuestra principal aliada, brindamos información oportuna, que nos ayude a identificar y ubicar a los delincuentes”, sostuvo el oficial.