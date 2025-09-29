Como Edwin Cortez Martínez, de 38 años, y Samir Ismael Pertuz López, de 21, fueron identificados los hombres que fueron asesinados en medio de un linchamiento el pasado fin de semana en Cartagena, Bolívar.

El hecho ocurrió en el barrio Cerros de Albornoz. La Policía Metropolitana de Cartagena detalló que los hombres habían llegado al sector de Los Girasoles alrededor de las 2:00 p.m. y habrían atentado en contra de un hombre de 34 años, dejándolo gravemente herido con impactos de balas.

Las detonaciones alertó a los habitantes del lugar, quienes reaccionando de forma inmediata persiguiendo a los dos hombres. Todo se convirtió en una turba que terminó con una brutal agresión. Samir Pertuz fue alcanzado en la zona boscosa y atacado con armas de fuego y cortopunzantes, lo que le ocasionó la muerte en el mismo lugar. Mientras tanto, Cortez Martínez intentó huir entrando a una vivienda cerca, pero fue golpeado con objetos contundentes y herido a cuchillo.

Este último fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, pero minutos después fue declarado muerto por la gravedad de sus heridas.

La víctima del atentado inicial permanece hospitalizada. Se conoció que registra anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

La familia Cortez Martínez, en declaraciones a El Universal, aseguró que no conoce el motivo por el cual fue linchado. Relataron que trabajaba como albañil y era padre de dos hijos: “No tenía problemas, ni amenazas. Realmente no sabemos qué pasó, ni para preguntar, porque ya está muerto”.

También aseguraron que no conocían de una relación con Pertuz López, aunque se confirmó que este manejaba la motocicleta y Edwin iba de parrillero. Allegados a Samir Ismael dijeron que este no tenía antecedentes ni tenía motocicleta.

La Fiscalía General de la Nación empezó la investigación, pues se desconoce si las víctimas del linchamiento estaban vinculadas al atentado o si fueron confundidos en medio de la reacción violenta de la comunidad.