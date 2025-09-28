En Cartagena, en el barrio San Fernando, fue asesinado al mediodía de este domingo 28 de septiembre un hombre identificado como Jesús David Benítez Beltrán, de 28 años.

Leer también: Bomberos de Cartagena atendieron incendio estructural en un hotel de Manzanillo

De acuerdo al informe preliminar, Benítez Beltrán se encontraba trabajando en una llantería en la calle conocida como El Perro, cuando arribaron dos hombres en una motocicleta, y uno de ellos accionó un arma de fuego en su contra.

Se conoció que el hoy occiso era conocido como ‘el Flaco’ o ‘el Barba’. De acuerdo con el informe de la Policía, tenía una anotación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El reporte también indica que otro hombre, quien también estaba en la llantería, resultó herido.

Incendio en un hotel del sector Manzanillo

Las unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena con sus respectivas máquinas atendieron en la mañana de este domingo 18 de septiembre un incendio estructural que se registró en el interior de un hotel ubicado en el sector de Manzanillo.

Importante: Envían a la cárcel a hombre que drogaba a su hija de 11 años para abusarla sexualmente

La emergencia, de acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, ocurrió en el restaurante del hotel. “Fue originado en el techo de fabricación en palma seca. Al caer parte de la palma incendiada, las llamas se propagaron hacia la cocina y el restaurante, generando la pérdida total de estas áreas”.

Pese a la emergencia, no se presentaron personas lesionadas. Tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, bajo el mando del teniente Aníbal Guerrero, lograron controlar la emergencia evitando que el fuego se extendiera a otras zonas del hotel.