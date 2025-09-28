Un caso aberrante que fue revelado por la Policía, fue capturado un hombre de 47 años acusado de drogar a su hija de 11 años para luego abusar sexualmente de la menor.

El hombre fue capturado en medio de un operativo como parte de la estrategia E-País, de la Policía Nacional de Colombia, en el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar.

La detención se ordenó luego de una investigación de cinco meses. Las autoridades recolectaron el material probatorio para vincular al implicado. Es acusado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría sometido a continuos vejámenes sexuales desde principios de 2024, cuando la menor tenía 10 años. Se estableció que el hombre, para poder abusar sexualmente de su propia hija, le suministraba a la niña algún tipo de sustancia para dejarla en estado de indefensión.

Una vecina del sector en el cual se presentó el hecho fue la que denunció la situación, pues el hombre tenía amenazado a la madre de la menor y a la misma niña.

Desde la Policía de Bolívar mostraron su preocupación por la cantidad de personas capturadas por estar involucradas en el delito de abuso sexual contra menores de edad.

“Rechazamos cualquier hecho que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Invitamos a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que atente contra ellos”, dijo a medios el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar.

En lo que va de año 2025, se han capturado 35 presuntos agresores sexuales en el departamento, y se han hecho 207 denuncias por delitos de índole sexual que involucran a menores de edad.