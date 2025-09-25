En custodia de las autoridades se encuentra Juan Diego Marín Franco, hijo Diego Marín, también conocido como ‘Papá Pitufo’ o el ‘zar del contrabando’, luego de que fuera detenido por presuntamente haber agredido a su excompañera sentimental en la ciudad de Cartagena.

La captura de Marín, oriundo de Cali, se dio el pasado miércoles 24 de septiembre para luego ser trasladado a la URI de la Fiscalía en la capital de Bolívar. Antes de ser dejado a disposición de las autoridades había sido llevado hasta un centro asistencial pues, al parecer, se autolesionó.

Sin embargo, esta versión es negada por la defensa del hombre que habría acuchillado en varias oportunidades a su expareja. “Tiene heridas en la cabeza y las extremidades”, detalló John Villamil, abogado defensor, al diario El Tiempo.

“Ellos (Juan Diego y su exesposa) fueron a Cartagena el fin de semana y después de unos tragos sucedieron los hechos. Pero no hay testigos que den certeza de que fue lo que pasó”, expresó el litigante al medio en mención.

Mientras las investigaciones avanzan, María Andrea Arango, como fue identificada la víctima y con quien el detenido tuvo una hija, recibe atención médica en el Hospital Serena del Mar, de Cartagena.

Marín Franco ha sido vinculado a las actividades ilícitas de su padre que se encuentra por fuera del país y que es requerido por la justicia colombiana por varios delitos cometidos principalmente en puertos marítimos del país suramericano.

Más exactamente, a Juan Diego se le señala de integrar una célula sicarial que financia junto a su padre con la orden expresa de matar “a cualquiera que se meta con los hijos de Diego Marín”, según reveló alias Lobo, un hombre que desde la cárcel narró cómo funcionaba la oficina sicarial.

“Lo matamos por orden de Diego Marín. Yo estaba ahí cuando nos tira la vuelta. La orden la dio el papá. El hijo fue el que me dijo que ‘era un problema del papá, que tan’. Como ellos son los que financiaban, nosotros los cuidábamos como un tesoro porque ellos están trayendo plata a la oficina”, aseguró ‘Lobo’ en un audio al que tuvo acceso El Tiempo.

Sobre esto, el abogado Villamil indicó que su apoderado no se le ha probado ante la justicia que tenga nexos con la criminalidad como lo describe ‘Lobo’ que fue condenado a 30 años por homicidio.

“Hubo falso testimonio. La preclusión se asemeja a una absolución. Mi cliente no tiene ningún antecedente”, insistó Villamil.