En el acto de instalación del Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco que se celebra en la ciudad de Medellín, el alcalde de esta ciudad, Federico Gutiérrez, habló sobre la importancia de mantener una unión entre el Gobierno y el sector empresarial, cosa que para el “no ha sido posible en el Gobierno de Gustavo Petro”.

En ese sentido, resaltó que “el odio no puede seguir gobernando en el país”, ya que, según el alcalde, “Petro genera odio hasta causar muerte”, y expresó una frase clara, refiriéndose al magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Yo no puedo asegurar que Petro haya dado la orden de asesinar a Miguel Uribe. De lo que sí estoy absolutamente seguro es que si pudiera ser presidente, Miguel Uribe estaría vivo”, señaló el mandatario de los medellinenses en su discurso.

También manifestó que es posible trabajar de la mano para poder sacar adelante a Colombia.

“Sí es posible sacar a Colombia adelante a través de las regiones, y yo estoy seguro que lo que hemos logrado hacer en Medellín lo vamos a hacer de manera conjunta en todas las regiones del país. Es muy importante ver cómo una ciudad que pasó los pobres momentos de la violencia y era la ciudad más violenta del mundo en 1991”, señaló Gutiérrez.