Por:  Redacción ELHERALDO.CO

En la mañana del pasado viernes 26 de septiembre fue asesinada Katherine del Pilar Llorente Hartmann, de 34 años, en un área rural del municipio de Tiquisio, sur de Bolívar.

Según información de las autoridades, hombres armados irrumpieron en el lugar donde se encontraba la víctima, la obligaron a salir y la trasladaron en motocicleta hasta un sector apartado de Puerto Venecia, entre el corregimiento de El Coco y Montecristo. Allí fue hallada sin vida, con múltiples impactos de bala en la cabeza y el rostro severamente afectado.

Llorente Hartmann era oriunda de Dibulla, La Guajira, y habría llegado a la zona para desempeñar labores en la región.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Este hecho se suma a la crisis de seguridad que atraviesa el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, donde la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo ha generado confinamientos, desabastecimiento y un agravamiento de la situación humanitaria. Expertos señalan que la violencia está ligada a la disputa por corredores estratégicos del narcotráfico y la minería ilegal.

Las autoridades mantienen operativos en la región, pero la comunidad pide mayor presencia estatal para frenar la violencia que afecta al sur de Bolívar.