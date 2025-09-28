La ciudad de Cartagena volvió a ser galardonada como “Destino Líder de Luna de Miel de Suramérica” en los World Travel Awards, considerados como los “Oscar de Turismo”.

En siete oportunidades La Heroica se ha alzado con ese reconocimiento, siendo el más reciente en el 2024, es decir, que repitió en una nueva versión.

Este es un reconocimiento que exalta a la ciudad como el destino preferido en Latinoamérica para pasar los primeros días como casados. La amplia oferta turística de calidad es fundamental al momento de la elección del destino.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidente de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, sostuvo que la ciudad “recibe con mucha satisfacción este reconocimiento que la acredita como destino líder Luna de miel en Sudamérica, porque es la confirmación de la vocación como destino turístico de romance, segmento que se ha consolidado con el paso de los años, y que se ha convertido en un motor económico importante en la ciudad. Este reconocimiento de los World Travel Awards es el resultado de un trabajo serio, constante y arduo entre todos los actores que integran el sector de turismo MICE”.

Cartagena ha recibido el galardón de los World Travel Awards como Mejor Destino para Lunas de Miel en Sudamérica en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 y 2025.

Este reconocimiento se produce a pocos días de haber vivido la tercera versión del Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum, que ratifica al segmento de turismo de romance, que incluye la luna de miel, como uno de los principales motivadores de visitas a La Heroica. Según Procolombia: el 44% de las bodas que llegan al país se realizan en Cartagena.

La realización de las bodas en Cartagena, generalmente, tienen 3 momentos con sus implicaciones económicas y de logística de alto nivel: la preboda, la boda propiamente dicha y la postboda.

La luna de miel en Cartagena tiene un toque especial porque puede vivirse frente al mar Caribe, con sus atracciones y entretenimiento. Además, en una isla rodeada de aguas cristalinas, practicando deportes náuticos o apreciando la belleza del mundo subacuático.

Otra posibilidad es alojarse en uno de sus múltiples hoteles boutique, llenos de detalles y una atención personalizada.