Durante el encuentro con la comunidad de El Pozón que sostuvieron este sábado 27 de septiembre el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay y los miembros de su gabinete, fue anunciada la llegada del programa ‘Universidad a tu Localidad’.

Este es un gran proyecto que abre oportunidades de educación media y profesional directamente en la Institución Educativa Politécnico de El Pozón donde los jóvenes podrán acceder a programas como Tecnología en Gestión Empresarial, Tecnología en Gastronomía, Tecnología en Logística Aduanera y Administración de Negocios Internacionales, gracias a la alianza con instituciones de educación superior.

Alberto Martínez, secretario de Educación de Cartagena, dijo que “con vocación de territorio, ofertamos programas de educación superior que le garantizan a los jóvenes una generación de ingresos, desarrollo profesional y un futuro digno”.

Al tiempo el alcalde Dumek Turbay destacó que estos espacios son vitales para seguir cumpliendo con la comunidad y consolidar soluciones conjuntas.

“El balance es que le estamos cumpliendo a El Pozón y a Cartagena, como se ha visto en estos casi 21 meses de gobierno. Falta mucho, pero para eso son estos espacios, para consolidar equipo, buscar soluciones. Hoy es un buen momento para decirles gracias, por hacer parte de este equipo para tener lo mejor de esta comunidad, gracias por tener la paciencia y saber entender los tiempos”, expresó el mandatario.

Se refirió también a los avances de obras en la Institución Luis Carlos Galán, donde se construyen aulas, cerramientos y nuevos comedores que estarán listos en 2026; intervención en la Institución Valores Unidos y la programación para sumar a las instituciones Camilo Torres y La Libertad a partir del próximo año.

En el ámbito deportivo anunció una inversión cercana a los $10.000 millones para la recuperación de la zona del estadio de sóftbol y los parques circundantes, y en el área de seguridad dijo que en los próximos días entregará el segundo paquete de dotación para la Policía Metropolitana, que incluye patrullas, motos, cuatrimotos y vehículos especializados. Uno de los principales beneficiados será el barrio El Pozón, que contará con CAI móviles para reforzar la presencia policial. Esta inversión, cercana a los $15.000 millones, busca garantizar que la fuerza pública tenga mayor capacidad de respuesta en las calles de Cartagena.