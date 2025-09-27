Soldados del Gaula Militar de la Décima Brigada, en un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, lograron la captura simultánea de 12 presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo y Los Pachenca en los municipios de Bosconia, Chimichagua, Becerril y El Copey, en el departamento del Cesar.

Los privados de la libertad son conocidos como alias el Chura, Pelo Pita, Victoria, la Chiqui o Mayra, Colacho, Sandra, Yayo y Nico, integrantes de los grupos armados organizados Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra Nevada.

Durante el procedimiento se incautaron: una pistola, un cañón para ametralladora, una granada, cuatro proveedores para fusil, cartuchos de diferentes calibres y tres radios de comunicación.

Según la investigación de la entidad militar, estas personas, al parecer, pertenecerían a la Subestructura Ferney Antonio López Polo, encargados de ejercer control e influir en las actividades criminales e ilegales, como la extorsión, a través de amenazas e intimidaciones a los diferentes gremios con el fin de favorecer los intereses de la organización y mantener el control territorial en la zona noroccidental del departamento del Cesar.

